جدة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسوقعت جامعة جدة ، بمقرها اليوم ، مذكرة تفاهم مع صندوق الموارد البشرية "هدف" ، لتدريب الباحثين والباحثات عن العمل الراغبين في العمل في منافذ البيع المستهدفة في 12 نشاطاً تجارياً من خلال البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة ، الذي تشرف عليه المحافظة برعاية ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة .ومثّل الجامعة في توقيع المذكرة وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور عبيد آل مظف ، فيما مثّل "هدف" مدير عام الصندوق الدكتور محمد أحمد السديري .ونوه المدير التنفيذي لمركز توطين الوظائف بجامعة جدة الدكتور إياد الأحمدي ، أن الاتفاقيات تأتي تعزيزاً وتنفيذاً للبرنامج الطموح لتوطين الوظائف بمحافظة جدة الذي اطلقه سمو محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة مؤخرا ، بالتعاون مع جامعة جدة كشريك تنفيذي أساسي وكل من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وغرفة جدة ، وكأول مشروع متكامل لتأهيل وتدريب الشباب والفتيات لتأمين العديد من الفرص الوظيفية لهم في منافذ البيع بقطاعات التجزئة ، ويستهدف توطين 5 آلاف وظيفة في القطاع الخاص ويوفر في مرحلته الأولى 1600 فرصة وظيفية منتهية بالتوظيف .وأشار الدكتور الأحمدي إلى أن برامج مركز التوطين بجدة تأتي كترجمة فعلية لرؤية المملكة 2030 ، وما تحمله بين طياتها من تحولات هيكلية وتنظيمية وبناء القدرات والاستفادة من كل الإمكانيات المادية والبشرية .// انتهى //20:40ت م0282