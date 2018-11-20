الأمم المتحدة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسرحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بممثل إسبانيا ووزير خارجيتها السابق ميغيل أنجيل موراتينوس، معلنًا تعيينه ممثلًا ساميًا جديدًا لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، بدءًا من الأول من يناير 2019م.وقال الأمين العام في كلمته في اليوم الثاني للمنتدى العالمي الثامن لتحالف الأمم المتحدة للحضارات اليوم إن تحالف الحضارات، يعد منصة فريدة وشاملة للدول الأعضاء، وللقطاع الخاص، وللشباب والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام لتبادل وجهات النظر، والالتزام بالحوار والشراكات الجديدة.الجدير بالذكر أن موراتينوس، شغل عدة مناصب مهمة في بلاده، من بينها: عمله مديرًا لمعهد التعاون مع العالم العربي (1991-1993م)، ومديرًا عامًا للسياسة الخارجية لأفريقيا والشرق الأوسط، كما شارك في تنظيم مؤتمر السلام التاريخي في الشرق الأوسط في مدريد عام 1992م.// انتهى //21:38ت م0301