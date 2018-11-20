اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
الثلاثاء 1440/3/12 هـ الموافق 2018/11/20 م واس
لندن 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 1.40 % ليصل إلى مستوى 3116.07 نقطة.
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 178 نقطة ليصل إلى 11066.41 نقطة، فيما تراجع مؤشري "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35 الإسباني بمقدار 8.42 نقطة و139.80 نقطة على الترتيب.
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21:38ت م
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