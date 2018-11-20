لندن 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 1.40 % ليصل إلى مستوى 3116.07 نقطة.وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 178 نقطة ليصل إلى 11066.41 نقطة، فيما تراجع مؤشري "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35 الإسباني بمقدار 8.42 نقطة و139.80 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:38ت م0302