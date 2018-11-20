سكاكا 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسرحب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - إلى منطقة الجوف ليلتقي بأبنائه في جوف المحبة.وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الزيارة التاريخية لسيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لمنطقة الجوف تؤكد حرصه -رعاه الله- على تفقد أحوال المواطنين في شتى مناطق بلادنا الغالية، والالتقاء بشعبه الوفي الذي يؤكد يومًا بعد يوم حبه وولاءه لقيادته ووطنه.وأكد الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز أن منطقة الجوف شهدت -كغيرها من باقي مناطق المملكة- نهضة تنموية واقتصادية شاملة، فهي تعد سلة غذاء المملكة، وقد نالت نصيبها من المشروعات التي وفرتها الدولة -أعزها الله- ، وها هي اليوم تحظى بزيارة كريمة من قائد التنمية في بلادنا الحبيبة، حيث ستشهد منطقة الجوف خلال الزيارة الميمونة تأسيس وتدشين العديد من المشروعات التي ستسهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة في مجالات عدة، ودعم اقتصاد المملكة .ولفت سمو نائب أمير الجوف النظر إلى أن المملكة شهدت قفزات متسارعة في مجالات التنمية والاستثمار والتعليم والصحة والاقتصاد وبناء الإنسان، وجاءت رؤية 2030 التي يقودها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتؤكد مواصلة بناء اقتصاد قوي، وجلب موارد متعددة الخيارات، وتفتح آفاقًا واسعة أمام أبناء وطننا العزيز وبناته .ودعا سموه الله -جل في علاه- أن يحفظ هذه البلاد المباركة، ويديم عليها الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //21:47ت م0305