الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واستعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع مضيفه الأردني بهدف لكل منهما اليوم على ملعب الملك عبدالله الثاني بعمان في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات بداية عام 2019 .وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف ، بعدها سجل المنتخب السعودي بالدقيقة 59 عن طريق فهد المولد ، وأدرك المنتخب الأردني التعادل عن طريق اللاعب أحمد سامر في الدقيقة 70 .يذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الخامسة مع منتخبات كوريا الشمالية ولبنان وقطر، فيما يلعب المنتخب الأردني في المجموعة الثانية مع منتخبات أستراليا وسورية وفلسطين.// انتهى //22:12ت م0312