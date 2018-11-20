دبي 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسحقق منتخب الإمارات العربية المتحدة فوزه الأول بعد ثلاث مباريات غاب فيها عن الانتصارات، بتخطيه ضيفه اليمني بهدفين دون رد في مباراة ودية أقيمت بينهما اليوم في دبي ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس آسيا 2019.وتستضيف الإمارات نهائيات كأس آسيا 2019 بين الخامس من يناير والأول من فبراير، وتخوض منافسات المجموعة الأولى مع البحرين وتايلاند والهند، بينما يخوض المنتخب اليمني منافسات المجموعة الرابعة مع إيران والعراق وفيتنام.من جهة ثانيه خاض المنتخب الإيراني اليوم مباراة ودية ضد فنزويلا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.// انتهى //22:18ت م0313