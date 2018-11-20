عام / الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود
الثلاثاء 1440/3/12 هـ الموافق 2018/11/20 م واس
الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018م واس
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الأربعاء الموافق 13 / 3 / 1440هـ ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
22:54ت م
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