الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018م واسصدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :" بيان من الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الأربعاء الموافق 13 / 3 / 1440هـ ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //22:54ت م0315