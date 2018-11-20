القطيف 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات مهرجان الطفل الأول الذي الذي ينظمه نادي الحي في مدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية بالقطيف، بعنوان "بسمة طفل"، بمشاركة 500 طفل و 100 كشاف لتقديم فعاليات متنوعة للأطفال، بمقر نادي الحي بمدرسة جعفر بن أبي طالب.واشتمل المهرجان على عدد من الأركان المختلفة الموجهة للطفل، تمثلت في أركان الرسم الحر، ومسرح الدمى، والورش الفنية للأشغال اليدوية، ومكتبة الطفل، والتجارب العلمية، ونادي التوستماستر، إلى جانب بديوانية المكفوفين، والعديد من المسابقات والألعاب الرياضية والفعاليات الترفيهية.وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي حاتم بن عبدالرحيم الغامدي أن المهرجان يأتي ضمن الاحتفال باليوم العالمي للطفل، ليكون يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال في 20 نوفمبر، من كل عام، الذي يهدف إلى تنمية الاتجاهات الإيجابية للطفل، وتحقيق أهداف تربوية وتثقيفية، عبر تعزيز الثقة وإكسابه مجموعة من المهارات الإبداعية والفنية والعلمية.وفي ختام المهرجان، كرم مدير إدارة النشاط الطلابي المشاركين بالمهرجان، كما كرّم اللجنة المنظمة والمشرفة على المهرجان .// انتهى //23:17ت م0318