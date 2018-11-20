الجزائر 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساختتمت بالجزائر اليوم أعمال الاجتماع السنوي الثالث للحوار السياسي رفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.وجدد الجانبان في -ختام اللقاء- عزمهما على تطوير شراكتهما في مجال الطاقة التقليدية، والطاقات المتجددة على حد سواء.وأكد وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني -في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المفوض الأوروبي المكلف بالعمل في مجالي المناخ والطاقة ميغال آياس كانيت عقب انتهاء المؤتمر- أن الجانبين بصدد التفاوض حول مراجعة عقود التموين بالغاز طويلة المدى الموقعة، مجددًا التزام بلاده بتمكين شركائها الأوروبيين من حاجاتهم من المحروقات.// انتهى //23:24ت م0320