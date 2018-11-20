رام الله 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في مدينة رام الله، المبعوث الصيني لعملية السلام في الشرق الأوسط قونغ شياو شنغ.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس عباس أطلع المبعوث الصيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.وتطرق الرئيس إلى ضرورة أن تلعب الصين دورًا أكبر في العملية السياسية، يتناسب وحجمها السياسي والاقتصادي الكبير في العالم.بدوره، أكد المبعوث الصيني موقف بلاده الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.// انتهى //23:25ت م0322