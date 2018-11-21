بريدة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء اليوم , حفل تكريم مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة سابقاً اللواء متقاعد إبراهيم بن محمد المجماج ، بعد إحالته للتقاعد , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومديري الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة , وذلك في المركز الثقافي بمدينة بريدة .وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم , ثم ألقى مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء عبدالرحمن الصالح كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة القصيم , مشيراً إلى أن هذا اليوم سيبقى مسجلاً على أن الوفاء باقياً في أهل الوفاء , مؤكداً أن اللواء إبراهيم المجماج عمل بجد واجتهاد منذ تعيينه حتى وصل إلى قيادة الدفاع المدني بالمنطقة بكل اهتمام وحرص , مقدماً له الشكر والتقدير على جهوده التي بذلها خلال خدمته للإرتقاء بهذا الجهاز بالمنطقة من خلال الأعمال الإنسانية والرسائل التي يقدمها الدفاع المدني بالمحافظة على الأرواح والممتلكات , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته حفل تكريم اللواء المجماج , سائلاً الله ان يحفظ قادتنا وان يوفق الجميع لتحقيق التطلعات المنشودة.بعدها توالت فقرات الحفل بإلقاء قصيدة نبطية وطنية ألقاها الشاعر الرقيب خالد بن فهد الغنامي .عقب ذلك ألقى المحتفى به اللواء متقاعد إبراهيم المجماج كلمة قدم من خلالها شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه الدائم بأبناء المنطقة وتوجيهاته السديدة التي كانت نبراساً للعمل خلال فترة عمله , مشيراً إلى أنه سيبقى زميلاً وأخاً لجميع زملاءه لما لقيه من مشاعر الإحترام المفعمة بالمحبة والتقدير , مقدماً شكره لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة على عملهم الذي كان ولازال ديدنهم فيه الإخلاص والجدية والذين رسموا من خلاله كل اخوه وجدية من خلال فترة عمله التي حققت ولله الحمد وبمدة وجيزة شعارها الإخلاص للعديد من الأعمال الخادمة لهذه المنطقة في الدفاع المدني , متمنياً أن يكون قد وفق بأداء الأمانة على الوجه المطلوب , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه الوطن نعمة الأمن والآمان تحت ظل قيادتها ـ حفظها الله ـ.بعدها عبر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , عن اعتزازه وفخره بمزاملته لرجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه في أعمالهم التي انيطت بهم في هذه المنطقة وخاصة في قطاع الدفاع المدني الذي يكمن أهميته بمحافظته على الأرواح والممتلكات , موضحاً سموه على أنه إذا تقاعد الإنسان في مجال عمله سواء كان مدنياً أو عسكرياً فإنه ليس هناك مجال للتقاعد من خدمة الوطن , ولايزال الطريق طويل والفرص متاحة أمام كل مواطن مخلص لخدمة هذا الوطن.وقال سموه : لم أعهد من اللواء إبراهيم المجماج إلا كل تجاوب وإخلاص ومحبة لخدمة هذه البلاد الغالية في قطاع الدفاع المدني , مشاركاً في جميع المناسبات والمهام التي يناط بها , ونحمد الله أننا نسير في هذا الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بعمل مؤسسي ذا أداء عال , وفي وزارة الداخلية وإدارة الدفاع المدني تسير هذه المنظومة المؤسسية التي يقوم كل فرد بها بدوره المناط به خلال فترة عملة ويأتي من بعده ليستكمل هذه الرسالة.وبارك سموه للواء عبدالرحمن الصالح الثقة الملكية الكريمة بتكليفه مديراً للدفاع المدني بالمنطقة , سائلاً المولى عز وجل له التوفيق والسداد والإبداع والتميز كما عهدناه من مديري الدفاع المدني بالمنطقة , منوهاً بالجهود التي يبذلها الزملاء في هذه المنطقة وفي إدارة الدفاع المدني عبر أعمالهم بكل جد وإخلاص , سائلاً الله عز وجل ان يجزي اللواء إبراهيم المجماج خير الجزاء على ما قدمه من جهود , داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم اللواء متقاعد إبراهيم المجماج , وسلم سموه درع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة للمحتفى به.// انتهى //00:06ت م0324