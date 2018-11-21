جدة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسنظمت الامانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي ، وفرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة ASIS مساء اليوم ، فعاليات ملتقى " التحول الرقمي لوزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030 "، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ، ورئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي البدر بن محمد جنة ، والأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي العميد محمد بن علي الهبدان ، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ، وذلك بفندق ريتز كارلتون بجدة.وأكد سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ، أن بوابة وزارة الداخلية رائدة على مستوى المنطقة في مجال الخدمات والحلول الذكية ، لافتا إلى أن منصات ومبادرات الوزارة يستخدمها ملايين المتعاملين بشكل يومي ، وتحقق أرقام قياسية في حجم الانجازات التي تجري في جميع القطاعات ومنها الجوازات والمرور وغيرها.وتحدث سموه عن التحول الرقمي ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية كانت سباقة لإدخال التقنية في جميع معاملاتها ، حيث أطلقت تأشيرات الخروج والعودة إلكترونيا قبل ما يقارب من 10 سنوات وبالتحديد في عام 2009م ، وهو نفس العام الذي شهد نشر منظومة البصمات وبطاقة الهوية الوطنية الذكية ، كما أطلقت منصة أبشر في عام 2010.وشدد الأمير الدكتور بندر بن عبدالله على أن الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية تشكل العمود الفقري لحكومات المستقبل ، وأسس نجاح سياساتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ، معتبراً أنَّ المملكة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الخدمات الإلكترونية وتوظيف الحلول الذكية في النشاطات والتعاملات الحكومية في ظل رؤية الوطن 2030 ، ومع التحول الكبير نحو التقنية والمعرفة ، حيث تمتلك القيادة رؤية واضحة وأهدافاً طموحة تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذه المجالات على مستوى العالم.من جهته رحب رئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة ، البدر بن محمد جنة ، بسمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية والمسؤولين والمتحدثين من الجهات الحكومية ، مستعرضا مسيرة الجمعية وماتحقق من إنجازات على أرض الواقع وخططها المستقبلية ، موضحا أن أعداد أعضاء فرع الجمعية في تزايد مستمر ولله الحمد ، مؤكداً أن الجمعية حريصة على المشاركه في أغلب المؤتمرات والمعارض السنويه المتخصصة التي عقدت في الشرق الأوسط مما كان له الأثر الإيجابي في التعرف على الجمعية وأهدافها.وكشف جنة ، النقاب عن اختيار فرع الجمعية بجده كأفضل فرع على مستوى العالم ، وقال: "تم تكريم القائمين على الفرع في المؤتمر والمعرض السنوي للجمعية في لاس فيغاس في الولايات المتحده الامريكية هذا العام من شهر سبتمبر الماضي.بدوره نوه أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي العميد محمد بن علي الهبدان ، بحرص وزارة الداخلية على دعم برامج التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق الكفاءة والانجاز للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة ، مثمنا ما يقوم به سمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ، من جهود كبيرة لتعزيز القدرات الذكية لمختلف قطاعات الوزارة بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة ، والتي تعد أزهى عصورها وتعتمد بشكل كبير على العلم والمعرفة والحلول الذكية.ودعا الهبدان إلى اقامة العديد من الفعاليات التي تسهم في تعزيز التعاون مع الجهات الدولية ذات الخبرة والممارسات الناجحة في مجالات الأمن والسلامة الصناعية والحماية من الحرائق ، مشيرا إلى أن مشاركة ممثلين من جميع المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي البترولية والصناعية والحيوية ، والقطاعات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية ، يؤدي إلى المزيد من النمو والتطور في اتجاه الحلول الذكية.وشهد الملتقى جلسة حوارية عن (الأمن السيبراني) أدارها الإعلامي صلاح الغيدان ، بمشاركة مستشار معالي محافظ الهيئة الوطنية للامن السيبراني ، الدكتور خالد الغثبر ، وأستاذ مشارك ومدير عام المركز الوطني لتقنية المعلومات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باسل العمير ، ومدير عام المركز الوطني لأمن المعلومات الوطني المكلف في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد الكربي ، حيث تطرقوا إلى مفهوم الأمن السيبراني وتحدياته ، واستعرضوا الاستراتيجات الموضوعة لهذه الجهات.تجدر الإشارة إلى أن سمو مساعد وزير الداخليه لشؤون التقنية زار المعرض المصاحب ، يرافقه رئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة البدر بن محمد جنة ، الذي افتتحه الأمين العام الهيئة العليا للامن الصناعي العميد محمد بن علي الهبدان ، ونائب الرئيس الأعلى الاقليمي للجمعية الدولية للأمن الصناعي المهندس محمد بن علي الزهراني ، بمشاركة عددا من الشركات السعودية الكبرى مطلعاً على الأجنحة المشاركة ومحتوياتها ، واستمع من القائمين على إسهامات شركاتهم في مواكبة التقنيات الحديثة التي تعزز من برامج التحول الرقمي.وفي الختام تم تكريم المشاركين والرعاة.// انتهى //00:12ت م0325