واشنطن 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 واسأصدرت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا بيانًا مشتركًا بمناسبة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي اختتم اليوم واستمر لمدة يومين.وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وإيطاليا عززتا التزامها المستمر بالعلاقة الثنائية بين البلدين، كما ناقش الجانبان أربعة مجالات شراكة محددة، تشمل: تعزيز الهدف من أجل ليبيا موحدة، وحشد الدعم الدولي لجهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا في أعقاب مؤتمر باليرمو، والتصدي بشكل فعّال للتهديدات الإرهابية لأوروبا والولايات المتحدة بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في التحالف، وتحسين أمن الطاقة في أوروبا وتنويعها.كما بحث الجانبان سبل التطوير والاستثمار في الجهود المشتركة والمتعددة الأطراف لتحسين التعاون الأمني والدفاعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.وفي ختام الحوار الاستراتيجي، أكدت الولايات المتحدة وإيطاليا -من جديد- تعهدهما المستمر بتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وإيطاليا.// انتهى //00:12ت م0326