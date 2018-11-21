سكاكا 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأعرب محافظو منطقة الجوف عن تقديرهم للزيارة الميمونة التي يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للمنطقة.وأوضح محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر أن أهالي منطقة الجوف مستبشرون خيرًا بهذه الزيارة الميمونة التي تحمل الخير الكثير والنماء للمنطقة وتعكس مدى ترابط وتلاحم القيادة الحكيمة والشعب الوفي.وأكد أن هذا نهج الحكم السعودي منذ أن أسست هذه البلاد المباركة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- وسار على نهجه أبناء البررة، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ملك العزم والحزم.وأفاد محافظ القريات أن المملكة -بعد توفيق الله وبذل الجهود الحثيثة- وقفت في مصاف الدول المتقدمة والمؤثرة على الساحة الدولية اقتصاديا وسياسيا، إضافة إلى ريادة إسلامية، ولم يقتصر خير هذا الوطن داخليًا، بل شمل الإنسان في المجتمع الدولي من منطلق عقيدتها ودستورها الإسلامي.// يتبع //01:15ت م0338

وأكد محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ملك العزم والحزم غالية على قلوب أبناء هذه المنطقة، الذين يتطلعون لمقدمه الكريم؛ لما تترجمه من التلاحم والحب بين القيادة والشعب الوفي.وقال نرحب في دومة الجندل بقدوم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - لمنطقة الجوف.وأبان الدكتور التمياط أن الزيارة الميمونة لمنطقة الجوف تهدف إلى تلمس احتياجاتهم والالتقاء بهم، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس للعديد من المشروعات التنموية التي تسهم في ازدهار وتطور المنطقة، وتأسيس مرحلة جديدة وفق رؤية المملكة 2030.من جهته لفت محافظ طبرجل المكلّف عبيد الفليح الحربي الانتباه إلى أن الزيارة الكريمة دليل على العناية والاهتمام الدائم من لدن قائد هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .وقال :" إن هذه الزيارة تؤكّد ما وصلت اليه بلادنا من تطور وازدهار على كافة الأصعدة وهذا لم يأتِ الا بفضل الله، ثم نتيجة العمل الدؤوب والرؤى السديدة التي تنتهجها هذه البلاد ".وأضاف محافظ طبرجل أن أهالي منطقة الجوف اليوم يفتحون قلوبهم لتصافح بالحب ملكهم المفدى وولي عهده الأمين – أيدهما الله -؛ ومثلهم منطقتهم تفتح ذراعيها وفاءً لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لتستقبلهم بأجمل وأبهى حلّه ويستبشر أهلها خيرًا بهذا المقدم الكريم .ورجا محافظو منطقة الجوف الله جل في علاه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ، وأن يديم الأمن والأمان والرخاء لهذا الوطن الغالي.// انتهى //01:15ت م0339