عام / أستراليا توقع مذكرة تفاهم مع سويسرا لتعزيز التعاون في مجال الدفاع والتعاون الصناعي العسكري
الأربعاء 1440/3/13 هـ الموافق 2018/11/21 م واس
كانبيرا 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
وقعت الحكومة الأسترالية مذكرة تفاهم مع حكومة سويسرا لتعزيز التعاون في مجال الدفاع والتعاون الصناعي العسكري.
وقال وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين في بيان صادر عن مكتبه:" إن وزير الدفاع كريستوفر باين وسفير سويسرا لدى أستراليا بيدرو زواهلن قاما بالتوقيع في كانبيرا على بيان بشأن مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الدفاع بين البلدين".
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