كانبيرا 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسوقعت الحكومة الأسترالية مذكرة تفاهم مع حكومة سويسرا لتعزيز التعاون في مجال الدفاع والتعاون الصناعي العسكري.وقال وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين في بيان صادر عن مكتبه:" إن وزير الدفاع كريستوفر باين وسفير سويسرا لدى أستراليا بيدرو زواهلن قاما بالتوقيع في كانبيرا على بيان بشأن مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الدفاع بين البلدين".// انتهى //02:02ت م0347