طرابلس 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسالتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق اليوم الثلاثاء المبعوث الشخصي لرئيس وزراء مالطا.وأشار بيان إلى أن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين ليبيا و مالطا في كافة المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية وسبل تطويرها، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى التأكيد على التعاون من أجل مكافحة عمليات تهريب الوقود، واستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا.واختتم بأن نائب رئيس المجلس الرئاسي أشاد بالعلاقات التي تربط ليبيا ومالطا طيلة العقود الماضية في جميع المجالات.// انتهى //03:07ت م0348