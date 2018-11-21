عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
الأربعاء 1440/3/13 هـ الموافق 2018/11/21 م واس
الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات في مناطق ( جازان، عسير ، الباحة، مكة المكرمة)، ويتوقع أيضًا تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.
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