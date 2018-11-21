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الأربعاء 1440/3/13 هـ الموافق 2018/11/21 م واس
الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يدشن مشروعات كبرى في الحدود الشمالية ب 85 مليار ريال وعشرة مليارات للجوف
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الجوف قادما من تبوك
خادم الحرمين الشريفين يدشن مشروعات بأكثر من 11 مليارا في تبوك
خادم الحرمين الشريفين يشيد بمشروع "أمالا " في دفع عجلة التنوع الاقتصادي وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص
خادم الحرمين الشريفين يرعى المؤتمر الدولي لتقويم التعليم.. ديسمبر المقبل
الملك يوجه بإطلاق سراح المعسرين في تبوك
مجلس الوزراء يشدد على مضامين الخطاب الملكي واعتزاز المملكة بالتطور التنموي الشامل وفقا لرؤية 2030
مجلس الوزراء يجدد رفض تسييس قضية خاشقجي
ولي العهد يلتقي أسر شهداء الواجب ويترأس إيجازا عن الاستعداد القتالي للقطاع الشمالي
فهد بن سلطان : 151 مشروعا تواكب تحولات النمو والاتساع في المنطقة
ترمب : أمريكا تعتزم أن تظل شريكا راسخا للمملكة.. وإيران مسؤولة عن حرب اليمن
الحوثي يقصف المدنيين في الحديدة
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