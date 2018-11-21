الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يدشن مشروعات كبرى في الحدود الشمالية ب 85 مليار ريال وعشرة مليارات للجوفخادم الحرمين الشريفين يصل إلى الجوف قادما من تبوكخادم الحرمين الشريفين يدشن مشروعات بأكثر من 11 مليارا في تبوكخادم الحرمين الشريفين يشيد بمشروع "أمالا " في دفع عجلة التنوع الاقتصادي وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاصخادم الحرمين الشريفين يرعى المؤتمر الدولي لتقويم التعليم.. ديسمبر المقبلالملك يوجه بإطلاق سراح المعسرين في تبوكمجلس الوزراء يشدد على مضامين الخطاب الملكي واعتزاز المملكة بالتطور التنموي الشامل وفقا لرؤية 2030مجلس الوزراء يجدد رفض تسييس قضية خاشقجيولي العهد يلتقي أسر شهداء الواجب ويترأس إيجازا عن الاستعداد القتالي للقطاع الشماليفهد بن سلطان : 151 مشروعا تواكب تحولات النمو والاتساع في المنطقةترمب : أمريكا تعتزم أن تظل شريكا راسخا للمملكة.. وإيران مسؤولة عن حرب اليمنالحوثي يقصف المدنيين في الحديدة// يتبع //06:02ت م0003