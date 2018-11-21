البكيرية 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساحتفلت إدارة تعليم البكيرية ممثلة بقسم رياض الأطفال، أمس، باليوم العالمي للطفل والذي صادف يوم 20 نوفمبر من كل عام، وذلك بناء على توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون يوما للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، وللعمل من أجل مكافحة حالات العنف ضد الأطفال وحث الحكومات على سن قوانين وأنظمة لحماية حق الطفولة.أوضحت رئيسة قسم رياض الأطفال منى السويلمي أن اليوم العالمي للطفل يهدف إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية المفيدة للطفل ونشر ثقافة تعامل الأسرة مع الطفل ومراعاة حقوقه التربوية والنفسية والاجتماعية حيث إن الأطفال لديهم الكثير من الاحتياجات المعنوية والمادية والنفسية ونحن مسؤولون أمام الله في تربية هذا الطفل ورعايته التامة .وبينت مساعد مدير التعليم الأستاذة منيرة العبودي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - اهتمت بالطفل وتنشئته من خلال إنشاء مراكز حماية الطفل والتوسع الكبير بإنشاء رياض الأطفال ومراعاة حقوقهم في التعليم المجاني وضمان حقهم في الترفيه عن أنفسهم .// انتهى //07:30ت م0007