عام / غرفة الطائف تنظم لقاء بعنوان "الرؤية المستقبلية لخريجي الأنظمة"
الأربعاء 1440/3/13 هـ الموافق 2018/11/21 م واس
الطائف 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ممثلة في مركز سيدات الأعمال يوم الأحد القادم لقاء بعنوان " الرؤية المستقبلية لخريجي الأنظمة " وذلك بمقر الغرفة .
ويسلط محاضر اللقاء محسن معتوق الياسي الضوء على مفاهيم القانون ، ومستقبل خريجي هذا التخصص ، وأهمية مثل هذا النوع من العلوم ، والتوجيه الصحيح بعد انتهاء الدراسة لخريجي وخريجات القانون، ومميزات القطاع الخاص والتدريب في مكاتب المحاماة، بالإضافة إلى التعريف بوظائف القطاع الحكومي .
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن مناشط وفعاليات الغرفة لملتقى مكة الثقافي " كيف نكون قدوة "
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