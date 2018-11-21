الطائف 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ممثلة في مركز سيدات الأعمال يوم الأحد القادم لقاء بعنوان " الرؤية المستقبلية لخريجي الأنظمة " وذلك بمقر الغرفة .ويسلط محاضر اللقاء محسن معتوق الياسي الضوء على مفاهيم القانون ، ومستقبل خريجي هذا التخصص ، وأهمية مثل هذا النوع من العلوم ، والتوجيه الصحيح بعد انتهاء الدراسة لخريجي وخريجات القانون، ومميزات القطاع الخاص والتدريب في مكاتب المحاماة، بالإضافة إلى التعريف بوظائف القطاع الحكومي .ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن مناشط وفعاليات الغرفة لملتقى مكة الثقافي " كيف نكون قدوة "// انتهى //09:07ت م0012