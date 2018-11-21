طرابلس 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق المبعوث الشخصي لرئيس وزراء مالطا، موضحة أنّ اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، لاسيماالتجارية والاستثمارية.ونقلت الصحف تصريحات رئيس المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، أن ليبيا تتوقع أن تعفيها منظمة «أوبك» وحلفاؤها من منتجي النفط من أي تخفيضات في إنتاج النفط قد يقرونها في المستقبل،مبيناً, أن مجتمع أوبك يتفهم الصعوبات التي تواجهها ليبيا.وتطرقت إلى إنهاء قضية المهاجرين الغير شرعين العالقين منذ فترة فى سفينة بميناء مصراتة ، موضحة أنه تم إقتحام السفينة التي تضم أكثر من 100 مهاجر غير شرعي .ونوهت صحف ليبيا إلى دعوة فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى ترجمة الالتزامات المترتبة عن لقاء الفرقاء الليبيين في باليرمو، الأسبوع الماضي، موضحة تصريحات وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان،أن مؤتمر باليرمو الذي عقد في أعقاب مؤتمر باريس في نهاية مايو كان إيجابيًا لعدد من الأسباب.وعرجت الصحف على لقاء مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، سفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان الذي انتهت فترة عمله في طرابلس، مقدمًا الشكر له على دعم بلاده لخطةعمل الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك الملتقى الوطني القادم، معربًا عن دعم بلاده المستمر لخطة الأمم المتحدة للاستقرار فى ليبيا.// انتهى //09:08ت م0013