الأحساء 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسنظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، أمس، ورشة عمل بعنوان "الاستزراع السمكي التكاملي"، وذلك بالمركز الإرشادي المزرعة المتكاملة بالأحساء .وأشاد مدير عام المكتب المهندس خالد الحسيني بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة بالاهتمام بالثروة السمكية وتطوير هذا القطاع ليسهم في اقتصاديات التنمية الوطنية من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني .من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي أن الوزارة قامت بالاستزراع السمكي لـ 30000 طن سنوياً تمثل المرحلة الأولى من برنامج الوزارة التي تطمح للوصول إلى أضعاف هذا الإنتاج .وبين أن صيادين الأحساء على موعد قريب من مباشرة أعمال الصيد من خلال شاطئ العقير الذي تم تسليم أرضه لمكتب الوزارة بالأحساء.// انتهى //09:21ت م0014