إسلام آباد 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استدعاء الخارجية الباكستانية للقائم بالأعمال الأمريكي لدى إسلام آباد للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي اتهم فيها باكستان بأنها لم تفعل شيئاً من أجل أمريكا في مجال مكافحة الإرهاب.واهتمت بتأكيد القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية على عدم المساومة على سيادة باكستان ورفض أي محاولات للتقليل من التضحيات التي قدمها الشعب الباكستاني في الحرب على الإرهاب.وأخبرت عن بدء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان زيارة رسمية إلى ماليزيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأشارت إلى إدانة باكستان للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في العاصمة الأفغانية كابل وخلف عشرات القتلى والجرحى.وعرجت إلى انتهاء المفاوضات بين الحكومة الباكستانية ووفد صندوق النقد الدولي دون أي نتائج بشأن دعم باكستان اقتصادياً.وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء الانفجار الذي وقع في تجمع ديني بالعاصمة الأفغانية كابل وخلف أكثر من 120 قتيلاً وجريحاً.وتناقلت أيضاً أنباء مقتل ستة أشخاص إثر انفجار وقع بمستودع للأسلحة في الهند، ومقتل خمسة كشميريين بنيران القوات الهندية في إقليم كشمير.// انتهى //09:47ت م0020