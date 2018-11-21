كوالالمبور 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بزيارة المدارس السعودية في العاصمة الماليزية كوالالمبور لتفقد الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للطلاب من اللاجئين الروهينجا.

ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 1,680طالبًا و25 معلمًا و6 عمال بتكلفة إجمالية مقدارها 361,196 ألف دولار أمريكي، فيما يهدف المشروع إلى تقديم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب من الأقلية الروهينجا المتواجدين في ماليزيا من خلال تدريسهم القرآن الكريم واللغة العربية ومهارات الحاسب الآلي والعلوم والرياضيات بالإضافة إلى تعزيز العملية التعليمية والصحة النفسية لديهم .

يذكر أن المدارس السعودية في كوالامبور تأسست عام 1411 هـ الموافق 1991 م تحت مظلة سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا.

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09:48ت م

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