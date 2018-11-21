أبهــا 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسحققت إدارة التعليم بمحافظة بيشة أمس, المستوى الذهبي في نتائج التصفيات الأولية لمنافسات اللغة العربية على مستوى المملكة بمشاركة الطالب مصعب محمد آل ملحان القرني من ثانوية الملك عبدالله بالمحافظة.كما حقق الطالب محمد سعد الحميدان الغامدي من ثانوية الملك عبدالله المركز الأول على مستوى المملكة في مجال " برمجة المواقع الإلكترونية " ضمن أولمبياد الحاسب الآلي .وقدّم مدير التعليم نايف الهاجري التهنئة للطالبين بهذا الإنجاز, مشيدا بما قدمه قسم النشاط الطلابي من جهود ومتابعة في المسابقة.// انتهى //09:48ت م0022