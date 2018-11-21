بريدة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأعلن تقني القصيم تمديد فترة تنفيذ برامج المرحلة الرابعة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن 4" للأسبوع الخامس، الذي يقام بالكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية، وذلك نظراً للإقبال المتزايد وتلبية لرغبة المواطنين في التطوير لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية ولتحقيق المسئولية المجتمعية للمؤسسة.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن، أن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وجه بتمديد فترة البرنامج لمدة أسبوع إضافي نظراً للإقبال المتزايد على البرامج .وأضاف المذن أن القبول في البرنامج فوري عبر البوابة الالكترونية ctc.tvtc.gov.sa وأن التدريب بالفترة المسائية من يوم الأحد حتى الأربعاء لمدة 4 أيام لكل برنامج بمعدل 4 ساعات يومياً يمنح المتدرب شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويشترط الا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة.// انتهى //09:49ت م0023