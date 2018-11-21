القاهرة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تعهد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 500 مليون دولار إضافية لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن.وسلطت الضوء على زيارة المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن جريفيث غدًا لصنعاء، لبحث فرص عقد محادثات سلام في السويد قبل نهاية العام الجاري.واهتمت بدعوة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاتحاد الأوروبي للتحرك العاجل لمنع تدهور الأوضاع بشكل خطير في الأراضي الفلسطينية.ونشرت صحف مصر تحذير المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميسورا، من أنه قد يتعين على المنظمة الدولية التخلي عن جهودها الرامية لتشكيل لجنة صياغة دستور جديد لسوريا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل نهاية العام الحالي.وأخبرت الصحف في متفرقات أخرى عن مقتل نحو 40 من عناصر داعش إثر غارات طائرات عراقية على أهداف للتنظيم داخل الأراضي السورية، ومقتل 4 عناصر أمنية إثر انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالي العراقية.// انتهى //09:54ت م0026