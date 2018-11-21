الأحساء 13 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسافتتح المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء أحمد بالغنيم أمس، معرض يوم الطفل العالمي، بمشاركة عدد من الروضات والمدارس الابتدائية بنين وبنات، وذلك بمقر رياض الأطفال بالأحساء.وأوضح المشرف العام على المعرض ماجد العصيل أن فكرة اليوم العالمي للطفل جاءت بمثابة تذكير للبالغين بضرورة احترام حقوق الأطفال، وقد وضعت الخطط والبرامج لرعاية الطفل وتنمية مواهبه وقدراته على الإبداع في شتى المجالات الفنية والثقافية والمعرفية، مشيراً إلى أن إدارة تعليم الأحساء تنفذ مجموعة من البرامج الثقافية للطفل لخدمة هذه الفئة وفق أفضل السبل العلمية ومن خلال أحدث الوسائل والتقنيات والأساليب التربوية المعتبرة.// انتهى //10:14ت م0028