الخرطوم 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على استضافة العاصمة السودانية الخرطوم اليوم ولمدة يومين فعاليات الدورة رقم (34) لمجلس وزراء العدل العرب.وأبرزت الصحف دعوة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس الاتحاد الأوروبي إلى تحرك عاجل لمنع تدهور الأوضاع بشكل خطير في الأراضي الفلسطينية على ضوء التطورات الحاصلة على الساحة السياسية الإسرائيلية الداخلية.وعرجت على توجيه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قوات الجيش الوطني باستكمال تطهير محافظتي الضالع ولحج جنوبي البلاد من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.ونشرت الصحف إعلان العراق أمس، أن طائرات -اف 16 - عراقية قصفت أهدافاً لتنظيم - داعش- الإرهابي، داخل الأراضي السورية ما أسفر عن مقتل نحو 40 من عناصر التنظيم.ونقلت عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث قوله أمس، إن إسبانيا ستصوت ضد مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص جبل طارق.// انتهى //10:42ت م0030