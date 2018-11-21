الباحة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، أمس، فعاليات معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2019) على مستوى منطقة الباحة للبنين، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وذلك بمركز الموهوبين بمدرسة أبي بن كعب بالظفير .وتجول المدير العام والحضور في جنبات المعرض والتقى بالطلاب المشاركين، واستمع إلى شرح عن مضامين مشاريعهم البحثية والابتكارية.وتخلل الحفل المقام بهذه المناسبة عرض مرئي يحكي مراحل المسابقة.وأشار مدير إدارة الموهوبين بتعليم الباحة علي سابي، إلى نجاح الشراكة بين المؤسسة ووزارة التعليم في تنفيذ الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي وما تحقق خلاله من مكتسبات في مجال نشر ثقافة الموهبة والإبداع وإحداث حراك علمي في مجال البحث والابتكار.واستعرض المراحل التي مرت بها المسابقة في المنطقة وما سبقها من حلقات تدريبية وبرامج متنوعة شملت مدارس المنطقة حتى حققت نمواً في أعداد الطلاب المشاركين في المسابقة بمساريها المختلفين، مبيناً أنه جرى تحكيم 70 مشروعاً طلابياً .من جانبه نوه المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني، بالاهتمام الذي توليه وزارة التعليم بفئة الموهوبين والمبدعين ، بهدف صقل قدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم وتنمية روح التنافس الشريف لديهم، وتشجيعهم على الابتكار والبحث العلمي.وأعلن خلال حفل الختام أسماء المرشحين لتمثيل منطقة الباحة في الأولمبياد على مستوى المملكة وتكريمهم إلى جانب الجهات المنظمة وأعضاء لجان التحكيم.// انتهى //10:44ت م0031