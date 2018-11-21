إسلام آباد 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساتفقت باكستان وماليزيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في مجالات التجارة والخصخصة والاستثمار والغذاء.جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي انعقدت اليوم في العاصمة كوالالمبور بين رئيسي وزراء باكستان عمران خان ونظيره الماليزي الدكتور مهاتير محمد بحضور وفدي البلدين.وقال عمران في المؤتمر الصحفي المشترك عقب المباحثات إن باكستان تريد أن تتعلم من تجربة ماليزيا في تعزيز الاقتصاد والتجارة والتنمية وغيرها من القطاعات، مضيفاً أن باكستان لديها موارد سياحية ضخمة غير مستغلة، وتريد تطوير هذا القطاع على النمط الذي طورته ماليزيا.من جانبه أوضح مهاتير محمد أن ماليزيا وباكستان تواجهان تحديات مماثلة، واتفقتا على تعزيز التعاون مع بعضهما البعض للتعامل معها مع التحديات، مؤكداً على ضرورة مواصلة التعاون المتبادل للاستفادة من تجارب بعضها البعض.وأضاف أن البلدين اتفقا كذلك على التعاون ضمن مجموعة الآسيان، إلى جانب تعزيز التعاون المتبادل في مجال الدفاع.وكان عمران خان قد وصل الليلة الماضية إلى ماليزيا في زيارة رسمية تستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات مع ماليزيا.// انتهى //10:46ت م0032