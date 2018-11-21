تعز 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,410 كراتين تمر في مناطق "الدحى" و"صينة" و"مدينة النور" و"الثلاثين" و"الأجينات" و"المطار القديم" و"الظهرة" و"وادي التبدد" التابعة لمديرية المظفر في محافظة تعز، استفاد منها 14,460 فردًا ، من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 3,000 طن .وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته دون تمييز.//انتهى//10:46ت م0033