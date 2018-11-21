نجران 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس، دورة تدريبية بعنوان " ثقافة الجودة وأثرها على تطور المؤسسة "، وذلك بمقر فرع وزارة النقل بالمنطقة.ويأتي البرنامج التدريبي ضمن البرامج المجتمعية التي تقدمها الجامعة بالتعاون مع الجهات الحكومية بالمنطقة لإكساب المشاركين المهارات المعرفية والأساليب الحديثة في مجال الجودة وتطبيق المفاهيم الحديثة بالجودة داخل المؤسسة.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أن الأهداف التفصيلية للبرنامج تمثلت في تعريف الجودة، وتطور مفهوم الجودة، وأهميته،وكذلك علاقة الجودة برؤية المملكة 2030، إضافة إلى الثقافة التنظيمية، وثقافة الجودة، والتقييم الذاتي لثقافة الجودة، وخطة تغيير الثقافة التنظيمية، إلى جانب التوضيح بأداة التقييم الذاتي للثقافة التنظيمية للجودة .// انتهى //10:47ت م0034