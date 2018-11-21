الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بدء التسجيل في برنامج الأمن السيبراني الذي ينفذ بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية بداية من 5 / 3 / 1440هــ .وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرنامج يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 ودعمًا للتحول الرقمي والمساهمة في تنمية وعي أمن المعلومات في جميع المدارس، داعيًا جميع المدارس إلى حث منسوبيها من المعلمين والمعلمات للتسجيل في البرنامج.من جهته أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنَّام أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوعي الأمني عن الفضاء السيبراني وطرق الحماية ودعم البرمجة النوعية، وتوطين الأمن المعلوماتي في جميع مدارس المملكة من خلال تأهيل المعلمين والطلاب على كيفية المحافظة على المعلومات الإلكترونية ونشر ثقافة الوعي الأمني بين طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.وبين الغنام أن من شروط الالتحاق أن يكون المرشح معلما أو مشرفا متخصصا في الحاسب الآلي أو لديه دورات متقدمة ومتخصصة في الحاسب الآلي، وأن يتجاوز الاختبار التمهيدي على موقع الترشيح، وأن يتعهد المتقدم بتنفيذ خطة نقل الأثر وفق مراحل المشروع، داعيا ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح إلى التسجيل عبر الرابط https://goo.gl/NP4Czp لافتًا إلى حصول المرشحين على شهادات معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي على إنجاز التدريب وشهادات دولية معتمدة من قبل شركة سيسكو العالمية في الأمن السيبراني.//انتهى//11:54ت م0052