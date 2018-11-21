أبهـا 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد أمس, فعاليات اليوم العالمي للأشعة لعام 2018م، وذلك في مقر الجامعة الرئيسي.وأوضح رئيس قسم العلوم الإشعاعية بالكلية المشرف العام على الفعالية الدكتور مقبول العلياني, أن القسم حرص على إقامة هذه الفعالية لتعريف المجتمع والطلاب بأنواع الأشعة التشخيصية وفوائدها في تشخيص الحالات المرضية وعلاجها، مشيراً إلى أن الفعاليات ضمت العديد من الأوراق العلمية المتخصصة في مجالات الأشعة المتنوعة, إضافةً إلى إقامة معرض مصاحب يضم مشاركات عدد من الكليات الخاصة والشركات والمؤسسات، وذلك بهدف فتح سبل التواصل والتعاون ما بين القسم والجهات التي تعنى بتخصصاته.// انتهى //11:57ت م0053