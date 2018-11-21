تبوك 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسوقعت جامعة تبوك مذكرة تعاون مع جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك ضمن عدد من الاتفاقيات التي توقعها الجامعة مع المؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الأسري والاجتماعي والنفسي والبيئي في المنطقة.ومثل الجامعة في التوقيع مديرها معالي الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، فيما وقعها من جانب جمعية التنمية الأسرية رئيس مجلس الإدارة جمال بن سداد الفاخري.وتتضمن هذه المذكرة تقديم الاستشارات والبرامج الأسرية ووضع برامج توعوية ترفع من الوعي العام الأسري، والارتقاء بالخدمة الاجتماعية التي تقدمها الجامعة في ظل دور جمعية التنمية الأسرية الهادف لنشر الثقافة الأسرية والوعي الأسري، وتنمية الأسرة وتمكينها لتحقيق الاستقرار الأسري، وتأكيداً للدور الذي تقوم به جامعة تبوك من جهود تعليمية وبحثية وتدريبية وخدمة للمجتمع، ورفع مستوى جودة العمل، والرقي بمستوى العاملين في كافة المجالات بما يعينهم في أداء أعمالهم على الوجه الأكمل.// انتهى //11:58ت م0055