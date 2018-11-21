رام الله 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد الشاب عبد الرحمن أبو الجمل ، من سكان بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي، الأسبوع المنصرم.وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مدينة رام الله، المبعوث الصيني لعملية السلام في الشرق الأوسط، قونغ شياو شنغ.وسلطت الضوء على مصادقة الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق العامة والوطنية، ما يعني السماح بتوسيع ما يسمى بـ"المركز السياحي" المعروف باسم "عير دافيد" أو "مدينة داوود" في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وتحويله الى مستوطنة واسعة.وتحدثت صحف فلسطين،عن اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي اللواء محمد الداية مرافق الرئيس الراحل ياسر عرفات على معبر الكرامة.وأوردت صحف فلسطين خبر مقتل 40 شخصا على الأقل في تفجير استهدف لقاءً لكبار العلماء في كابل أمس الثلاثاء، وفق مسؤولين، في أحد أفدح الهجمات التي تستهدف العاصمة الأفغانية منذ أشهر.// انتهى //12:04ت م0057