الجبيل 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسنظمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة التخطيط العمراني وإدارة المشاريع أمس، ورشة عمل بعنوان "أنظمة واشتراطات البناء" وذلك في قاعة المؤتمرات في حي الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.واستعرضت الورشة أنظمة البناء والمعايير والإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى المشهد الحضري الذي تضمنته رؤية المملكة 2030م ضمن أهدافها للارتقاء بالمشهد الحضري للمدن السعودية من حيث التصميم العمراني للمدن، والساحات والحدائق، والشوارع والممرات بالإضافة إلى المعالم والمجسمات.وأوضح مدير إدارة التخطيط العمراني في الهيئة الدكتور عبدالله الشهري، أن الورشة هدفت إلى توعية سكان مدينة الجبيل الصناعية واطلاعهم على أنظمة الهيئة الملكية بالجبيل في اشتراطات البناء فيما يخص الفلل السكنية سواء كانت متصلة أو منفصلة حتى يتمكن الساكن من معرفة الأنظمة المتاحة له والتوسعات التي يحتاجها في منزلة وعدم ارتكابهم أي مخالفات وتحقيق السلامة والمشهد الحضري الجميل لمدينة الجبيل الصناعية.يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل وضعت تنظيمات أساسية معينة أسهمت في عدم تجاوز أنظمة النطاق العمراني للمحافظة على المشهد الحضري للمدينة والسلامة وتجهيزات البنى التحتية وتوفر الخدمات العامة.// انتهى //12:23ت م0060