بغداد 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بالحراك السياسي الجاري الآن تمهيداً لعقد الجلسة القادمة لمجلس النواب العراقي والتي يتوقع أن تشهد منح الثقة لما تبقى من وزراء التشكيلة الوزارية التي مازال 8 مقاعد منها شاغراً حتى الآن .وأشارت إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم إلى الجلسة أسماء مختلفة عن تلك التي سبق أن تم ترشيحها لقيادة هذه الوزارات .ونوهت الصحف في هذا المجال باجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح أمس مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مسعى مشترك للتوصل إلى طريقة يتم بموجبها استكمال التشكيلة الوزارية بأسرع وقت ممكن.// انتهى //12:23ت م0061