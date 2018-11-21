جدة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسيسلط مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة, الضوء على دور الطب التلطيفي في رعاية المرضى المصابين بالأورام وذلك من خلال ورشة عمل يعقدها قسم الرعاية التلطيفية غداً بالقاعة الرئيسية بالمستشفى.وتستهدف ورشة العمل, التي اعتمدتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 5 ساعات من التعليم الطبي والتطوير المهني, الأطباء والممرضين والصيادلة الأخصائيين الاجتماعيين وأخصائي التغذية، إضافةً إلى التخصصات الصحية الأخرى.// انتهى //12:27ت م0063