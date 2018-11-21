جدة 13 ربيع الأول1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واستطرق العدد الجديد من "مجلة التجارة" الصادرة عن غرفة جدة إلى الآفاق الواعدة لصناعة الاجتماعات في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030, والمبادرات التي اعتمدت لتعزيز قدرات هذه الصناعة وتطويرها لتكون المملكة وجهة عالمية لإقامة فعاليات الأعمال.واستعرضت المجلة ضمن صفحاتها العديد من الاتفاقيات التي أبرمتها غرفة جدة في المجالات التجارية والاستثمارية وبناء الشراكات مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، والمنتديات والملتقيات التي نظمتها بمشاركة من القطاعين العام والخاص، إضافة الى إبراز المقالات للكتاب والمشاركين في مختلف القضايا التي تهم مجتمع الأعمال, وتغطية فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة للدورة الـ 22 ، وتطبيق أحدث الأنظمة الانتخابية والبرامج المنفذة في هذا السياق .كما استعرض العدد الجديد للمجلة (ملتقى عالم التطبيقات 2018) متناولا العديد من التطبيقات الذكية وقنوات التسويق الرقمي, ودورها في نمو نشاط التجارة الإلكترونية خاصة وأن المملكة تعد من أكبر سوق لهذه التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى تسليط الضوء حول السوق التنافسي للطاقة المتجددة وبناء الشراكات بين الحكومي والخاص وتحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة في المملكة.// انتهى //12:28ت م0065