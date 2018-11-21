القاهرة 13 ربيع الأول 1440هـ الموافق 21 نوفمبر 2018م واسيشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر "حوارات المتوسط" الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما غداً.وأفاد المتحدث باسم الأمين العام محمود عفيفي في تصريح له اليوم أن أبو الغيط سيعرض خلال المؤتمر رؤية الجامعة العربية تجاه الوضع الإقليمي بشكل عام، وسبل وفرص استعادة الاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.وأوضح أن مشاركة أبو الغيط في أعمال المؤتمر تأتي في إطار السعي لإجراء نقاشات هامة وتدعيم الاتصالات مع كبار المسؤولين الدوليين وأعلام السياسة والاقتصاد والفكر من منطقتي شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه الذين يشاركون في أعمال المؤتمر، وذلك حول القضايا ذات الأولوية للجامعة العربية، وإقامة حالة من الحوار البناء والإيجابي حول أهم القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على ضفتي المتوسط.// انتهى //12:33ت م0066