الأحساء 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واستواصل أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات تركيب حاويات النفايات (الهيدروليكية المخفية) في الطرقات الرئيسية والمرافق العامة في المحافظة ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث وتحسين المشهد الحضري.وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الحاويات تمتاز بالمحافظة على الصحة العامة وتمنع تجمع الحشرات والتلوث البيئي كونها مغلقة وأرضية، ومناسبة أيضاً للمظهر العام لنقاط تجميع النفايات، مضيفاً ان السعة الاستيعابية للحاوية الواحدة تبلغ 1100 لتر من النفايات بما يعادل مرتين ونصف المرة للسعة الاستيعابية للحاويات التقليدية، وتمتاز بالتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات.وأضاف أن هذا المشروع يمثل إحدى خطط الأمانة التي تعمل على تنفيذها ودراسة الايجابيات المنطوية عليها وتعزيزها وصولاً الى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال النظافة العامة والمحافظة على البيئة.//انتهى//13:31ت م0095