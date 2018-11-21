الدمام 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله بن حسين المويهي، الذي قدم لسموه التقرير السنوي للفرع.وجرى خلال الاستقبال مناقشة مشروعات الإسكان في المنطقة وسير العمل فيها.ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع الإسكان في مناطق المملكة كافة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكداً أهمية التعاون في توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان بين فرع الوزارة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة.وأشاد سموه بما يقدمه فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية من جهود في إيجاد المواقع المناسبة والمسكن المناسب في جميع محافظات المنطقة، حاثاً سموه على بذل المزيد من الجهود لتسهيل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة في ايجاد السكن الملائم، متمنياً سموه للمهندس المويهي ولجميع العاملين في الفرع التوفيق والسداد.من جانبه قدم المهندس المويهي الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة لمشاريع وبرامج فرع الوزارة بالمنطقة.// انتهى //13:33ت م0096