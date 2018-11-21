حائل 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأطلقت جمعية دليل لتأهيل الشباب والفتيات للعمل الحر بمنطقة حائل منصة " بيان " الإلكترونية لإدارة العمل المؤسسي بشقية التشغيلي والخدمي بهدف تحقيق التحول الرقمي بدلاً عن النظام الورقي التقليدي ضمن برامجها المجتمعية ودورها في تأهيل الشباب والفتيات لتحقق الضمان الوظيفي المنشود لهم .وأبرمت جمعية دليل مع جمعية أجا الخيرية النسائية بالمنطقة اتفاقية تصميم منصة " بيان " الإلكترونية بهدف نشر العمل التقني والمساعدة في تأهيل الشباب بالمنطقة وتطوير الأداء الوظيفي ما يعزز من تأهيلهم وتقليل ساعات العمل المكتبي والورقي وتطوير مستوی الأداء والجودة .وأوضح مدير جمعية دليل محمد الساير أن المنصة تهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية للمساعدة في إنجاز التعاملات وتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيراً لجهد الموظف وتحسين بيئة العمل مؤكداً حرص الجمعية علی تقديم كل ما هو جديد ومتطور والاعتماد على التحول الرقمي وإيقاف التعاملات الورقيه المتعلقة بالإجراءات والأعمال مما يحقق رؤية المملكة 2030.// انتهى //​13:43ت م0102