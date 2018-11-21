طوكيو 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وصل وفد مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليابان برئاسة مدير إدارة دعم العمليات بالمركز فالح السبيعي للتنسيقمع الصليب الأحمر الياباني وسفارة خادم الحرمين الشريفين في طوكيو لتقديم مساهمة رمزية لمتضرري الأمطار والفيضانات التي تعرضت لها اليابان خلال شهر يوليو الماضي، تقديرًا للعلاقات المتينة التي تربط ما بين المملكة العربية السعودية واليابان على المستوى الرسمي والشعبي.وأوضح فالح السبيعي أن هذه الزيارة تؤكد متانة العلاقات الطيبة التي تربط بين المملكة واليابان، والشراكة المميزة بين البلدين الصديقين، واستمرارية مبادرات المملكة والمركز الإنسانية الإيجابية في مختلف البلدان، لتصل إلى جميع بقاع الأرض.وأعرب المدير العام للعلميات الدولية في الصليب الأحمر الياباني يوسو تاناكا عن خالص شكره وتقديره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المساهمة لدعم متضرري الكوارث الطبيعية في اليابان، مبينًا أنها سوف تعزز من الصداقة القائمة بين البلدين.// انتهى //13:55ت م0105