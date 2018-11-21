جيزان 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا من أحد الجناة،فيما يلي نصه :قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى " الآيةوقال تعالى " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " .أقدم / عبده حسين علي إبراهيم – جيبوتي الجنسية – على قتل / محمد بن طاهر علواني – سعودي الجنسية – وذلك بضربه بعصا على رأسه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما .وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه , ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ القصّر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبده حسين علي إبراهيم - جيبوتي الجنسية - اليوم الأربعاء 13/ 3/ 1440هـ بمنطقة جازان .ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .والله الهادي إلى سواء السبيل .// انتهى //14:00ت م0107