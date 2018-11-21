عدن 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي اليوم، سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن، باك وونج تشول.وأشاد النخعي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، بالدعم الذي قدمته كوريا لليمن خلال الفترة الماضية ومساهماتها في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الغذائية وإعادة تفعيل المنح الدراسية والدورات التدريبية.وأكد الدبلوماسي الكوري جنوبي، من جهته، استمرار بلاده في دعم الحكومة الشرعية ومدّ يد العون لمساعدة الشعب اليمني لتجاوز المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلد.// انتهى //15:10ت م0152