جيزان 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء للغذاء الدكتور صالح الدوسري .ورحب سموه في مستهل اللقاء بنائب رئيس الهيئة , راجياً له ولزملائه منسوبي الهيئة التوفيق والسداد في المهام والأعمال المناطة بهم.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم عمل فرع هيئة الغذاء والدواء والخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود، وتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على أبناء منطقة جازان, منوهاً بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله -، لجميع القطاعات والوزارات والجهات ذات المساس بخدمة المواطن، وتوفير كل ما يحتاج إليه من خدمات.حضر الاستقبال مدير فرع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي هشام بن أحمد القريني .// انتهى //15:12ت م0153