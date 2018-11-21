عمّان 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسبحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مكتبه اليوم، مع السفير الليبي في عمّان محمد حسن البرغثي، آفاق التعاون بين البلدين وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .وأعرب سموه عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرص المملكة العربية السعودية على التواصل مع جميع دول العالم .كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:20ت م0158